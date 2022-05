Silvio de Abreu diz que Stenio Garcia ‘cavou a própria cova’ na Globo com plástica mal sucedida

A briga pelo motivo da demissão de Stênio Garcia da TV Globo continua se arrastando desde 2020 e neste sábado (21), o novelista Silvio de Abreu rebateu a acusação do ator de que teria o perseguido e sido o responsável pela demissão.

Silvio afirma que o veterano cavou a própria cova ao fazer uma plástica mal sucedida no rosto, que fez com que ele perdesse vários papéis na emissora. "Havia uma rejeição por parte dos autores e diretores, não contra o indiscutível talento dele, mas por alguma intervenção estética que ele havia feito no rosto prejudicando as feições. Quando a sua aparência voltou ao normal, eu o escalei em Deus Salve o Rei (2018), e ele fez um brilhante trabalho como o interventor", disse o autor ao Notícias da TV.



Em 2012, Stênio deu entrevista afirmando que fez plástica nos olhos em 2012 para interpretar Arturo em Salve Jorge. "Fiz pálpebras, as bolsas que ficam debaixo dos olhos e laser no rosto todo.", disse na época, ao programa Encontro.

Versão de Stênio sobre a demissão

Segundo Stênio, Silvio boicotou sua carreira desde que assumiu a direção de Dramaturgia da Globo, em 2012, o fazendo ficar na “geladeira” da emissora desde então. Stênio passou oito anos sem

O motivo seria porque segundo Stênio, Silvio teria tomado as dores da atriz Cleyde Yáconis, sua amiga, de quem o ator se separou em 1968 após 10 anos, a comunicando do divórcio por um bilhete.

Em 2020, Stênio foi informado da sua demissão via WhatsApp, após ficar oito anos sem um papel fixo na emissora. O veterano ficou inconformado com a sua demissão aos 88 anos, tendo as oportunidades de trabalho reduzidas devido à idade.