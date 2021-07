Sikêra Jr e superintendente de jornalismo da RedeTV! serão intimados a depor

Com isso, Sikêra e o superintendente de jornalismo da RedeTV!, Franz Vacek, serão intimados a depor em breve, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

A 3ª DP da Polícia Civil abriu um inquérito criminal após receber a queixa de homofobia na fala do apresentador Sikêra Jr., que no “Alerta Nacional” fez um discurso de ódio chamando o público LGBTQIA+ de “raça desgraçada”.

