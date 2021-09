Sikêra Jr. e Patrícia Abravanel são processados por crime de LGBT+fobia

Sikêra Jr. e Patrícia Abravanel, e as emissoras RedeTV! e SBT estão sendo processados pelo crime de LGBT+fobia, após o apresentador chamar a comunidade LGBT+ de “raça desgraçada” no programa “Alerta Nacional”, e a filha de Silvio Santos, no “Vem Pra Cá”, defender o ‘direito’ de ser intolerante contra a comunidade porque as pessoas ainda estão “aprendendo” a lidar com a diversidade.

