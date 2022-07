Sikêra Jr. arma barraco com repórter ao vivo sobre caso zagueiro Renan: ‘cala a boca'

Quando o repórter sumiu do telão, Sikêra continuouo. "20 anos é o cacete. 20 anos faz menino, 20 anos mata. Pensa nas filhas da mulher lá que ele deixou órfãs… Que isso… Vai a merd*. Matou, matou! Não quis fazer teste do bafômetro, por quê?".

"Eu fico até meio emocionado porque eu, particularmente, conheço Renan. Você sabe da minha paixão pelo Palmeiras... Eu conheço todo o ambiente lá, é complicado. Já falei diversas vezes com Renan, é um menino do bem, só que se envolveu aí... Sabe... Mas não sabe se é um vício, enfim…", disse ele. Foi quando o apresentador mandou o repórter calar a boca, ao vivo.

Treta ao vivo hoje no #alertanacional Sikera Jr. ficou P da vida com repórter #AlertaNacional pic.twitter.com/kRafaD9iAQ

Ao contar detalhes do ocorrido, o repórter tentou defender Renan, com quem ele teria proximidade.

Sikêra Jr. armou um barraco com o repórter Edie Polo ao vivo durante o Alerta Nacional da sexta-feira, 22. O apresentador fez um link com o colega que estava na redação de São Paulo trazendo informações sobre o zagueiro Renan, do Bragantino, que matou uma pessoa em um acidente de trânsito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.