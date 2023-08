Sikêra e TV A Crítica são condenados a indenizar PM que teve dados exibidos em reportagem

Já a emissora, argumentou na Justiça que não teve a intenção de gerar qualquer abalo ao policial. Com tudo, a juíza do caso interpretou que ambos ‘extrapolaram os limites da liberdade de imprensa’.

Em setembro do ano passado, o PM estava em um estabelecimento comercial quando criminosos anunciaram um assalto. Ele reagiu e evitou a conclusão do crime.

Sikêra Jr e a TV A Crítica foram condenados pela Justiça após um policial militar ter seus dados expostos em uma reportagem do ‘Alerta Nacional’. Segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, o apresentador terá que pagar uma indenização de R$ 10 mil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.