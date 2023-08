Sidney Sampaio tem alta após cair do 5º andar de hotel no Rio

Your browser does not support the video tag.





Sidney Sampaio teve alta na tarde desta sexta-feira (4) do Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, após pular do 5º andar de um hotel em Copacabana, zona Sul.

O ator foi resgatado no início da manhã pelo Corpo de Bombeiros, após cair do quinto andar ao parapeito do primeiro, e de lá supostamente se jogar novamente. Sampaio apenas sofreu duas fraturas, sem necessidade de cirurgia.

O ex-galã da Globo que atuou em novelas da RecordTV e SBT permaneceu em observação e recebeu alta no fim da tarde. Familiares estavam muito abalados no local, e não falaram com a imprensa.

Imagens do hotel mostram o quarto usado por Sidney completamente destruído e com remédios em cima da cama. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e uma perícia foi feita no local, durante a tarde.