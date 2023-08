Sidney Sampaio revela o que aconteceu para se jogar de hotel

Na semana passada, na segunda-feira (7), o próprio Sidney Sampaio emitiu uma declaração por meio do perfil do Instagram de sua amiga e colega de elenco teatral, Claudia Melo. Ele expressou sua gratidão pelas mensagens de apoio e solidariedade que recebeu após o episódio traumático.

"Não consigo recordar exatamente o que me levou a tomar essa medida drástica de me jogar. No entanto, acredito que esteja relacionado a um tipo de pânico que estava dominando aquele momento. Parecia que algo dentro de mim estava causando um desconforto profundo, algo que eu não conseguia escapar", disse Sidney.

O ator Sidney Sampaio, que recentemente se lançou da janela de um hotel no Rio de Janeiro, quebrou o silêncio ao conceder uma entrevista exclusiva para a Record TV. Na entrevista ele falou os motivos por trás de sua ação extrema. Uma prévia das declarações do artista foi divulgada pelo Metrópoles.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.