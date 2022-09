Show do Sepultura no Rock in Rio tem gritos de 'Bolsonaro, vai tomar no c*'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das atrações do Palco Mundo nesta sexta-feira (2), a banda Sepultura subiu ao palco ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira e foi recebida pelo público presente no festival com protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Ei Bolsonaro, vai tomar no c*", gritou a plateia após um momento em que a Orquestra Sinfônica parou de tocar.

Esse não foi, contudo, o primeiro protesto político no dia de metal do festival.

Primeira banda a se apresentar, o Black Pantera abriu o dia do metal com protestos contra o racismo e o preconceito.

O show começou com uma citação do poema "Me gritaron negra", de Victoria Santa Cruz, que diz: "E vou rir daquelas pessoas que, por educação e por nos evitar, chamam os negros de 'gente de cor'. E que cor é essa? NEGRA! E que linda soa! NEGRA! E que ritmo tem, NEGRA, NEGRA, NEGRA!".

O show ainda contou com protestos por parte do público. Na grade do palco foi visto uma faixa contra o presidente Jair Bolsonaro.