Show de Rosalía sai do Tokio Marine Hall e vai para o Espaço das Américas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show da cantora Rosalía no Brasil em 22 de agosto deste ano mudou de local: saiu do Tokio Marine Hall (zona sul de São Paulo) —​antigo Tom Brasil— e foi para o Espaço das Américas (zona oeste). A artista leva a Motomami World Tour a 15 países com 47 shows até o momento.

Segundo a organização, a decisão foi para comportar mais público, mas não divulgam o número de ingressos disponíveis. Nesta quarta (4), a partir das 12h, mais entradas ficam disponíveis no site da Eventim, com preços que variam de R$ 230 a R$ 750.

Os tíquetes já adquiridos continuam válidos para o novo local. Quem comprou ingressos para os setores pista premium, frisa e cadeira alta do Tokio Marine Hall vai ser realocado na pista premium do Espaço das Américas. O fã que tem um tíquete para a pista e o camarote da primeira casa permanece nos mesmos setores, seguindo a configuração do novo recinto.

No entanto, avisa a organização, quem preferir o reembolso, tem se seguir algumas instruções até o dia 19 de maio de 2022, às 23h59:

1. Acessar o link https://adiamento.eventim.com.br a partir do dia 5/5/2022 e preencher os campos de acordo com o solicitado, selecionando o evento e o canal de compra (Internet ou Bilheteria).

2. É preciso aceitar os "termos e condições" para que o reembolso seja efetuado, e você visualizará em tela o(s) valor(es) referentes ao seu reembolso. A confirmação da inclusão de sua solicitação também será demonstrada em tela, com a exibição do número de protocolo ao final do processo.

*

ROSALÍA - MOTOMAMI WORLD TOUR NO BRASIL

Quando: 22 de agosto

Onde: Espaço das Américas

Quanto: R$ 230 a R$ 750

Mais informação: eventim.com.br