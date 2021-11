Show de MC Poze é interrompido pela polícia em Belém e público se revolta; Vídeo

O funkeiro se pronunciou e disse que foi surpreendido pela ação policial. "Estava na quarta música, quando a polícia subiu no palco e mandou acabar o evento. O motivo, não sei. Só sei que foi o maior 'pavão', começaram a jogar garrafas, tacar as coisas no palco (...) Estava fazendo meu show, a polícia mandou nos retirar e fomos pra van, da van viemos para o hotel", contou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.