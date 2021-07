Show de Mateus e Kauan com multidão aglomerada sem máscara é encerrado pela polícia

Uma festa clandestina com show de Matheus e Kauan, que reuniu cerca de 500 pessoas, foi fechada pela polícia na madrugada deste domingo (11) em um escritório de advocacia nos Jardins, Zona Oeste de São Paulo.

O Comitê de Blitze, das polícias Civil e Militar, Guarda Civil Metropolitana, Vigilância Sanitária e Procon, realizou a força-tarefa que fechou o evento. De acordo com o Uol, os ingressos para entrar na festa clandestina custavam até R$ 1,6 mil. Foram encontradas drogas durante a abordagem no local, e entre os presentes, não havia nenhum tipo de cuidado, como máscaras, para evitar a disseminação do coronavírus.

Ninguém de máscara no show do Matheus e Kauan @matheusekauan eles tocaram em uma Festa Clandestina que foi interditada pela Força Tarefa .@blogdopannunzio pic.twitter.com/aDjC24od8M — Alexandre Frota 77 (@77_frota) July 11, 2021

Mais de 100 denúncias foram feitas à Secretaria de Segurança Pública do estado informou que a Vigilância Sanitária, informou a pasta em nota. O lugar costumava promover festas clandestinas com artistas famosos e garantia que os convidados não seriam fiscalizados por descumprirem as regras de combate à covid-19.

“Um local que tinha que dar exemplo de não fazer festa infelizmente promove um evento desse tipo com quase 500 pessoas sem máscaras. Temos que ter consciência do que está acontecendo em São Paulo e no Brasil inteiro. Isso é um mau exemplo”, disse o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, diretor do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).