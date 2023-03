Show de Maiara e Maraisa termina com homem baleado no RJ

Segundo relatado pela Polícia Militar, o tumulto foi causado por dois irmãos gêmeos na saída do evento. Alterados, um deles foi contido e o outro deu um soco no rosto de um policial e ainda tentou roubar sua arma.

Uma confusão terminou com um homem baleado após show de Maiara e Maraisa, na madrugada desta segunda-feira (27) em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

