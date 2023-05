Show de Gloria Groove no Anhangabaú tem interrupções por problemas de som

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A drag queen Gloria Groove enfrenta problemas técnicos em seu show no Anhangabaú, no centro de São Paulo. Ela abriu a programação do palco, o maior desta edição da Virada Cultural, com capacidade para 60 mil pessoas.

Gloria abriu as atividades no centro com cerca de 15 minutos de atraso, depois de uma introduçãod a cantora Pepita e do apresentador Manoel Soares, que são anfitriões do palco. Ele surgiu vestido de gari, e homenageou a classe de trabalhadores em sua fala inicial.

Depois de causar alvoroço com show na zona leste na edição da Virada do ano passado, Gloria foi escalada no maior palco do festival. Ela cantou sucessos como "Leilão", "A Queda" e "Ameianoite" -esta, parceria com Pabllo Vittar- e teve que parar a performance porque o palco ficou mudo.

Gloria interrompeu o show pelo menos três vezes, o que causou alguma irritação na plateia. Com os alto-falantes em ordem, ela cantou uma versão de "Exagerado", conhecida na voz de Cazuza.

O clima ainda é bastante tranquilo e a extensa pista do Anhangabaú está longe de sua lotação. É grande a presença de jovens para ver a Lady Leste.