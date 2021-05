Sheherazade é condenada por chamar agentes penitenciários de criminosos

De acordo com a publicação, a ação corre na 6ª Vara Cível do Foro Regional de Barueri, em São Paulo, e cabe recurso.

Em 2019, a jornalista criticou o massacre de presos em Altamira, no Pará, e afirmou que “até mesmo policiais, que são agentes da lei, se bandearam para o lado da criminalidade”. Vários sindicatos e profissionais da área entraram com processos contra Rachel por conta do comentário.

