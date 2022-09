Shayene Cesário se despede de ex-presidente da Vila Isabel após ver o marido sendo assassinado

O velório de Wilson Vieira Alves, ex-presidente da Unidos de Vila Isabel, aconteceu nesta terça-feira, 27. Amigos e familiares, entre eles a esposa Shayene Cesário, se despediram no velório e sepultamento que aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, com isolamento da Polícia Militar após a Delegacia de Homicídios da Capital ser acionada.

A ex-participante de A Fazenda e a filha de 9 anos do casal viram Wilson ser assassinado a tiros no Rio de Janeiro, no estacionamento de uma farmácia na Barra da Tijuca. A família estava a caminho da Quadra da Portela.

Os disparos foram feitos por bandidos que estavam em uma moto. O casal havia acabado de completar 10 anos juntos e 7 de casados.