Shania Twain conta como achatava os seios para evitar assédio do padrasto em casa

A cantora, que vendeu mais de 100 milhões de discos, se prepara para lançar o álbum "Queen of Me" em fevereiro de 2023.

Hoje, Shania posa de topless sem vergonha alguma de seu corpo, como mostrou na capa do single "Waking Up Dreaming", o primeiro lançado em cinco anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Shania Twain, 57, revelou ter sido abusada sexualmente e fisicamente pelo padrasto, o que fazia com que ela achatar os peitos para parecer menos com uma garota.

