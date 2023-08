Shakira é flagrada em banho de rio com ex-noivo de Rosalía, Rauw Alejandro

Your browser does not support the video tag.





Shakira foi clicada tomando banho de rio em Porto Rico ao lado de Rauw Alejandro, ex-noivo de Rosalía, e deu início a especulações de um possível romance nesta quinta-feira (3).

A cantora, que vinha de rumores de um affair com o piloto da F1 Lewis Hamilton, apareceu em um momento descontraído acompanhada dos filhos Milan e Sasha, fruto do casamento com Piqué, curtindo o banho ao lado do cantor porto-riquenho que está solteiro desde o fim do relacionamento de três anos com Rosalía.

O momento foi registrado por uma fã e compartilhado no TikTok. Shakira compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo de uma cachoeira no local: "A beleza de Porto Rico", escreveu na legenda.

Shakira e Rauw já trabalharam juntos na música “Te Felicito”.

Na semana passada, Camila Cabello foi apontada como pivô do término entre Rauw e Rosalía, o que foi desmentido posteriormente. O ex-casal afirmou que não houve traição.