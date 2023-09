Shakira detona ex-sogro em música para babá demitida por revelar traição

Shakira causou mais uma vez com uma nova canção, “El Jefe”, e não deixou barato para a família do ex-marido, Gerard Piqué. A música em colaboração com o grupo mexicano Fuerza Regida fala sobre a exploração do trabalhador por grandes empresários, e tem um gostinho bem pessoal para Shakira.

Em um certo ponto, a colombiana cita o ex-sogro como sendo um desses empresários ‘sacanas’ que exploram o trabalhador. “Você se mata trabalhando de sol a sol e não tem sequer uma casa própria. Dizem por aí que não há mal que possa durar mais de cem anos. Mas o meu ex-sogro segue por aí, sem pisar em uma sepultura”

Ao final, dedica a música a Lili Melgar, ex-babá de seus filhos, que teria sido quem a alertou sobre as traições de Piqué, motivo pelo qual acabou sendo demitida pelo ex-jogador.

“Lili Melgar, esta canção é para você, por não terem te pagado os direitos de indenização“, diz Shakira.

Lili aparece brevemente no clipe.

Segundo a imprensa espanhola, Shakira sofreu não só na mão da ex-sogra Montserrat Bernabeu, que apareceu em vídeos repreendendo a cantora em gestos agressivos, como também com ex-sogro, que teria sido o responsável pela mudança repentina da cantora de Barcelona para os Estados Unidos. Juan Piqué teria mandado um e-mail para Shakira deixar a casa onde morava na Espanha antes do dia 30 de abril, após ela ter aparecido no programa de Jimmy Fallon cantando com Bizzarap a famosa música sobre a traição do ex-jogador.