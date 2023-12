Sertaneja em ascensão, Lauana Prado cancela shows em meio a rumor do BBB24

Lauana Prado cancelou a sua agenda de shows e aumentou os rumores de que pode estar no elenco do 'Camarote' do BBB24.

Segundo Leo Dias, ao ser questionada, a assessoria da sertaneja afirmou que os shows não foram cancelados e que a agenda estava apenas sendo atualizada. Mas ao ser pressionada, a equipe se enrolou na resposta. "Não tenho essa informação [de cancelamento de shows]", disse.

Nome em ascensão no sertanejo, Lauana ocupou o topo das paradas no Brasil com a releitura de 'Escrito nas Estrelas'.

Natural de Goiânia, Lauana tem 34 anos e no início do mês terminou o namoro de quatro anos com a influenciadora baiana Verônica Schulz.