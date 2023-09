Sergio Marone posta vídeo de sunga no Amazonas e impressiona: 'sucuri intacta'

Ator Sergio Marone posta seminu na Amazônia e impressiona fãs: 'Sucuri intacta' pic.twitter.com/ggoH6iTaSF — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 9, 2023

Sergio Marone comemorou o Dia da Amazônia com várias fotos pelo Amazonas, e impressionou os fãs com a boa forma no auge de seus 42 anos. O ator é um grande ativista da preservação.

Nos cliques compartilhados no Instagram, ele aparece tomando um banho de sunga nas margens do Rio Negro, e aproveitou que o momento ia chamar atenção, para falar sobre a importância da maior floresta tropical do planeta.



- Maior floresta tropical úmida do planeta (6,3 milhões de Km2)

- Importante regulador do clima e da produção de chuvas

- Sem Amazônia não tem clima, sem chuva não tem agro, não tem alimento.

- 10% da biodiversidade do mundo está na Amazônia.

- 50 milhões de habitantes

- 8 países inseridos no bioma (mais de 60% da Amazônia estão no Brasil)

- Se desmatamento não for contido, “ponto de não retorno” (secura extrema que provocará a “savanização” do bioma) poderá ser alcançado em 2029

- No mês passado, documento final da Cúpula da Amazônia firmou compromisso de impedir a ocorrência do ponto de não retorno.

- Este ano, a redução média do desmatamento na Amazônia brasileira foi de 40%

- Não basta combater os crimes ambientais na região, é preciso oferecer oportunidades de trabalho e investimentos sustentáveis na região.

O futuro do Brasil - e do planeta - passa pela Amazônia!





