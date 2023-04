Sérgio Hondjakoff recebe alta de clínica de reabilitação

"Vai sair agora e vai ser acompanhado pelo terapeuta Sandro Barros. Ele vai continuar em tratamento no interior do Rio, não volta para a cidade. Só para fazer trabalhos, porque já está recebendo muitos convites. Estamos verificando todas as possibilidades", informou o empresário e amigo do ator, Dino Boyer, em entrevista a Quem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.