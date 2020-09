Sérgio Guizé faz pintura de Bianca Bin e intriga web: 'Adriana Birolli?'

Sérgio Guizé presenteou Bianca Bin com uma pintura do rosto da atriz, que completou 30 anos nesta quinta-feira (3). Para quem não sabe o ator também é artista plástico.

Na publicação em seu perfil do Instagram, Guizé explicou que a obra retrata uma das personagens interpretada pela amada.

“Pode até rolar um “expectativa e realidade”, mas se você olhar bem… bem …é, não parece mesmo não… “lembra” pelo menos uma de suas belas personagens, brilhantemente defendidas..", declarou ele.

Porém os internautas acharam o rosto da pintura parecido com da atriz Adriana Birolli e 'soltaram o verbo' nos comentários da postagem. “Sensacional! Parabéns! Mesmo parecendo a Adriana Birolli”, comentou um seguidor. "Com os olhos do amor vai. Com os meus achei que era a Adriana Birolli", disse outro.