Serginho Groisman testa positivo para covid-19: 'Estou bem, com sintomas leves'

No último sábado, 18, Serginho Groisman testou positivo para covid-19 e usou seu perfil no Twitter para dar a notícia. Em um único tuíte, o apresentador do Altas Horas garantiu que está com sintomas leves da doença.

"Oi, minha gente! Hoje testei positivo para a covid pela primeira vez. Estou bem, com sintomas leves. Saúde para todos", escreveu o jornalista.

Nos comentários do tuíte, artistas e fãs de Serginho Groisman desejaram uma boa recuperação a ele. "Saúde e boa recuperação, Serginho", escreveu Marcos Veras.

"Que bom que está só com sintomas leves, graças à vacina. Boa recuperação e muita saúde", comentou um internauta. "Uma recuperação bem rápida pra você, querido", desejou outra seguidora do jornalista.

Oi minha gente HOJE testei positivo para a Covid pela primeira vez.

Estou bem, com sintomas leves. Saúde para todos ! — Serginho Groisman (@oserginho) June 18, 2022

Alguns internautas aproveitaram os comentários do tuíte para pedir que a plateia e convidados do Altas Horas voltassem a usar máscara na gravação do programa: "Boa recuperação. Sugestão: faça com que a plateia e convidados do seu programa, voltem a utilizar máscaras. Questão propícia para o momento".