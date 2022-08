Separada, Wanessa pediu vaga no BBB23 a Boninho; antes, marido 'proibia'

Ainda segundo a publicação, Wanessa também perdeu outras oportunidades para evitar atrito com o então marido, como por exemplo a de apresentar um programa no canal pago Discovery Home & Health sobre moda, beleza e saúde.

Wanessa agora pode realizar a sua vontade de participar de um reality show e ao que tudo indica estará no BBB23. A cantora já havia sido convidada para o Big Brother Brasil e para A Fazenda, mas segundo Leo Dias, do Metrópoles, o ex-marido Marcus Buaiz a proibia.

