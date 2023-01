Separada, Andressa Urach suspeita de nova gravidez

Andressa Urach surpreendeu os novos seguidores ao contar que suspeita de uma nova gravidez. Separada do marido desde dezembro, a ex-miss bumbum disse estar assustada.

"Quero compartilhar com vocês... Duas pessoas da minha família me acharam barrigudinha e desde então eu estou meio que encucada. Perguntaram assim: 'você está grávida?', e eu disse 'não'. Só que eu não me lembro qual foi o último dia da minha menstruação", iniciou.

"Realmente estou com a barriguinha mais inchada. Apesar de eu ter comido muito agora no Natal, fui me pesar e tinha engordado 4 kg. Aí eu comecei a ficar encucada: 'será que estou grávida, será que estou grávida?' Ai, meu Deus!”.

"Agora, para tirar essa ansiedade, vou ali na farmácia comprar um teste de gravidez. Não sei se estou, mas se estiver vai ser bem-vindo, apesar de ser um susto", confessou em um vídeo no Youtube.

Urach é mãe de Leon, de 11 meses, e de Arthur, 17.