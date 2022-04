Sensitiva previu acidente de Rodrigo do BBB22: ‘machucando gravemente a cabeça'

No dia 9 de janeiro, antes do início do Big Brother Brasil 2022, a sensitiva Monica Buonfiglio fez a leitura de uma carta astrológica para prever o que poderia acontecer no reality show e comentou sobre um acidente envolvendo um dos participantes do programa.

A Monica Buonfiglio fez as previsões do BBB em janeiro e eu to embasbacada que aparecia alguém ferindo gravemente a cabeça

"Alguém machucando gravemente a cabeça ou os olhos, espero que não seja por motivo de briga. Como deve ter patrocínio de alguma empresa automobilística, aqui aparece também a presença de carro. [...] Isso pode ter algum dissabor na área de saúde de algum participante", disse.

Embora já tivesse fora do programa, Rodrigo Mussi, segundo eliminado da edição, sofreu um acidente grave de carro no último 31 de março, quando usava o prêmio que ganhou pelas duas vezes que foi Anjo no BBB 22: R$ 9.999 (vezes dois) em corridas de uma empresa de transporte por aplicativo que patrocina o programa.

Rodrigo passou por uma cirurgia na cabeça e segue internado em quadro delicado de saúde. O brother teve um traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo.

