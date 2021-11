Sem sutiã, Anitta ousa com top branco em dia de cinema com Juliette

Anitta roubou a cena usando um top branco sem sutiã, cobrindo apenas o essencial. Tietadíssima, a poderosa parou para posar com fãs com bom humor.

Anitta e Juliette Freire curtiram um cineminha na noite da sexta-feira (27), com mais amigos, entre eles a influencer GKay e o irmão da cantora, Renan Machado, em um shopping do Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.