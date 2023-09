Sem patrocínio, Felipe Neto anuncia pausa no Youtube

Felipe ainda explicou a falta de episódios da “Saga Minecraft”, um dos projetos do canal nos últimos meses. “A saga Minecraft precisou de uma pausa, não tem a ver com a minha saúde e nem com ela estar ameaçada, foi uma questão interna da empresa”, explicou.

"É importante que vocês lembrem que pra que esse conteúdo exista eu tenho despesas colossais. E os últimos quatro ou cinco anos da minha vida foram de muita porradaria pública, eu meio que virei um ícone nessa luta política. Não me arrependo da luta contra o bolsonarismo, mas esse desgaste fez o canal despencar em patrocínios, a ponto de chegar a zero", afirmou.

Felipe Neto anunciou que dará uma pausa no Youtube pois precisa “repensar algumas rotas” sobre conteúdo e patrocínio do canal.

