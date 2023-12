Selou a amizade! Anitta confirma Melody em show de Carnaval após desavenças

Melody e Anitta já trocaram farpas publicamente diversas vezes, especialmente após a cantora internacional ter criticado a forma que o pai de Melody gerencia a sua carreira. Anitta demonstrou tendências a elogiar a adolescente publicamente em outras ocasiões, mesmo que com uma pitada de crítica acompanhada. : “Ela tem presença, tem cara de pau e faz o marketing dela”, disse a carioca ao comentar as semelhanças entre as duas.

A cantora aqueceu os seguidores com a informação no Twitter: "Acordei aqui e tava tocando "eu te dei love, love, tu não quis, quis" aí eu pensei: É ISSO! Vou chamar a Melody para ensaiar em Salvador".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.