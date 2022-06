Selena Gomez volta a 'Only Murders in the Building' e quer um futuro como atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi na televisão que Selena Gomez debutou e é também nela que a americana parece ter encontrado o maior sucesso de sua carreira, com a série "Only Murders in the Building", que estreia sua segunda temporada nesta terça-feira (28). Não é todo dia, afinal, que se chega a 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, o principal agregador de críticas online.

A produção conseguiu e se tornou um dos grandes acontecimentos da comédia na televisão americana no ano passado. Com seu trio carismático, formado por Gomez e os veteranos Steve Martin e Martin Short, a trama sobre um grupo de obcecados por podcasts de crimes reais conquistou sem grande esforço um público de peso.

Isso a ajudou a ter claro em sua mente que seu futuro, talvez, esteja mais nas telas do que nos discos. "Para ser sincera, eu acho que ainda farei mais um álbum, mas eu gosto muito de estar nesse espaço de atuação e, neste momento, é isso o que eu gostaria de estar fazendo", diz a atriz-cantora em conversa por vídeo. "Quantas músicas minhas você vai cantar no novo álbum?", interrompe Martin, brincalhão.

Gomez precisou conciliar as gravações da segunda temporada de "Only Murders in the Building" com uma rotina intensa que incluiu o lançamento do EP em espanhol "Revelación", as aulas culinárias do reality show "Selena + Chef", da HBO Max, e a preparação para um trio de filmes, incluindo um do francês Jacques Audiard, se negociações e agendas se alinharem.

"Eu tenho certeza que não é exatamente saudável me desdobrar em tantos projetos. Brincadeira. Eu encontrei um ponto de equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Eu sou muito nova e genuinamente amo o que faço, então eu não penso muito nisso."

A primeira temporada de "Only Murders in the Building" acompanhou um trio de moradores de um edifício luxuoso e gigantesco de Manhattan, em Nova York —a estrela esquecida de um seriado policial, papel de Martin, um diretor da Broadway endividado e em crise, vivido por Short, e uma jovem misteriosa que diz estar reformando o apartamento da tia rica, interpretada por Gomez.

Mesmo tendo pouco em comum, eles se unem pela paixão por podcasts de crimes reais, depois que uma morte acontece no edifício. Rotulado como suicídio pela polícia, o caso aguça a curiosidade dos protagonistas, que decidem investigar o que acreditam ser um homicídio. Fora das telas, também, as carreiras do trio protagonista são díspares.

Martin e Short já se encontraram em trabalhos de comédia do passado, claro, mas Gomez é de uma outra geração e acumula papéis bem diferentes dos deles. Acaba sendo daí que emana boa parte do humor de "Only Murders in the Building".

"Eu sou a que mais aprende nesse trabalho, o que eu gosto e prefiro, e é ótimo estar cercada de cavalheiros como eles, que estão sempre me encorajando e dando conselhos", diz ela. "Mas eu acredito que, não importa a idade, você sempre está aprendendo. Quer dizer, eu vi uma cena de close-up do Steve [Martin] um dia desses e aprendi o que não devo fazer", brinca Short, numa das várias interrupções da entrevista que escancaram o entrosamento do trio.

É curioso pensar que, originalmente, "Only Murders in the Building" seguiria um trio de homens idosos. Foi por sugestão de um dos produtores que Martin, também criador da série, encaixou a personagem de Gomez no roteiro. Segundo o veterano, a química, quando se encontraram no set, foi automática, "uma tremenda sorte".

Nesta segunda temporada —e atenção para o spoiler, caso não tenha visto a primeira—, os protagonistas precisam lidar com a acusação de terem matado outra moradora de seu prédio. Eles já resolveram o primeiro homicídio, mas, ao contrário do que pensavam, parece que ainda há um assassino rondando os corredores à sua volta.

Gomez, Martin e Short prometem que a nova leva de episódios vai novamente equilibrar doses de humor e mistério e contam que, mais uma vez, servirá um banquete para os fãs de podcasts e séries de crimes reais, como eles, que tiveram no gênero sua grande companhia nos meses de isolamento da pandemia.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING (2ª TEMPORADA)

Quando Estreia nesta terça (28), no Star+

Elenco Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short

Criação John Hoffman e Steve Martin