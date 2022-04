Selena Gomez encerra live ao descobrir que fãs estavam mandando dinheiro

Ainda incomodada com a situação, a artista optou por finalizar a live. "Eu me sinto mal", afirmou ela.

"Eu não quero que ninguém me dê algo que não pode. Eu só quero fazer isso [a live] por diversão. Para me divertir um pouco com todo mundo", ressaltou.

Durante a gravação, a famosa questionou sua equipe sobre as doações em dinheiro que as pessoas estavam fazendo.

Fã de carteirinha do aplicativo TikTok, a cantora aproveitou para iniciar uma live nesta segunda-feira (25/04) e conversar com os seguidores.

