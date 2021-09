Seguranças rondando e mais; irmã de Pétala dá detalhes sobre flagra de Lívi

Nesta terça-feira (21) viralizou um vídeo de Lívia Andrade na porta de um laboratório aguardando o namorado Marcos Araújo (dono da AudioMix) fazer um exame de DNA para o filho Lucas, de 9 meses, fruto do casamento com Pétala Barreiros.

Quem filmou tudo foi a irmã de Pétala, Yanka. A jovem deu mais detalhes sobre o caso, já que a irmã está judicialmente proibida de falar no nome do ex, a quem acusa de agressão e uma série de outras coisas.

Segundo Yanka, elas chegaram ao local somente com a criança, uma babá e um motorista, sem nenhum segurança, porque a juíza do caso recomendou evitar que a situação fosse traumática para Lucas.

Mas ao chegarem no local, elas perceberam uma movimentação intensa de carros e seguranças de Marcos, e um deles teria ficado as “rondando”, tendo indo até a padaria, onde elas foram pouco antes de Pétala entrar no laboratório.

Ainda antes de entrar no local, Yanka viu alguém com uma roupa de grife e percebeu que se tratava de Lívia Andrade. Ela acusa a apresentadora de ir até o local para provocar alguma reação de Pétala, e afirma que um dos seguranças que acompanhavam a apresentadora estava com o celular pronto para gravar a cena. No entanto, nada aconteceu e Pétala passou direto com o filho para o local, enquanto Lívia esperava lá fora, sem poder entrar.

Além disso, Yanka afirma que Marcos suspendeu os planos de saúde dos dois filho, fato que segundo ela só foi descoberto quando um deles passou mal com falta de ar.

Veja os relatos já postados por Yanka sobre o assunto: “Quem vê ele hoje no DNA com esse tênis da LOUIS VUITTON esse relógio ROLEX de ouro nem imagina que cancelou o plano de saúde dos filhos né?? Piada”.

"Genteeeee, vocês precisam ver isso! HOJE FOI O TESTE DE DNA DO LUQUINHAS (9 meses) e olha quem acompanhou tudo do lado de fora junto do segurança do pai dele (meu ex cunhado) Livia Andrade, coitada, foi proibida de entrar. BEMMMM a sua cara né? @marcosaudiomix você é mt previsível, todo esse show, com mais de 4 seguranças armados intimidando eu, minha irmã @petalagb e o luquinhas de 9 meses.. No DNA do Lorenzo foi a mesma coisa, ele levou a ex mulher, 3 advogados e 6 seguranças armados, sem contar a irmã dele… Como se ele precisasse… quem precisaria de proteção seria minha irmã né???? Mas você pode ter certeza que EU sempre estarei do lado da minha irmã! Te amo Pétala".