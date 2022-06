'Se o desafio for ser artista, vou ser', diz ex-BBB Paulo André na SPFW

Perguntado se assumiria posição política neste pleito, como têm feito outras celebridades da música, do esporte e da TV, P.A. sorri, desconversa e pede com os dois dedos: "Corta essa".

"Eu me conecto com a moda, gosto de provar roupas e de coisas diferentes, e aqui [a SPFW] é o melhor lugar para ver coisas diferentes, né?".

Em se tratando de estilo, o atleta contou ter gostado do look da Misci que irá desfilar, por ser tingido de sua cor favorita, o azul-claro.

"Eu não me importo [com o rótulo]. Cada um dita as regras do próprio jogo. Gosto de desafios, se o desafio for ser artista, eu vou ser", afirma.

"Ainda estou aprendendo, mas não parece ter segredo. Correr eu já sei, só tenho que aprender a andar", brincou o agora modelo pouco antes do desfile da Misci, marca do estilista Airon Martin para a qual ira desfilar na noite desta quinta-feira (2).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos preparativos para se tornar modelo no primeiro desfile da sua vida, o medalhista olímpico e ex-BBB Paulo André, o P.A., disse nos corredores da São Paulo Fashion Week até já ter treinado uns passos, mas que para ele "é muito mais fácil correr os 100 metros do que a passarela".

