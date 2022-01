Scheila Carvalho e Jacaré dançam juntos e levam fãs de É o Tchan à loucura

Scheila Carvalho e Jacaré se reencontraram e levaram os fãs de É o Tchan à loucura e aos momentos de nostalgia, no último domingo (9), em Salvador. Isso aconteceu mesmo? pic.twitter.com/Ktf14HuKwP — MulherAço (@_mulheraco) January 10, 2022 A dupla dançou junta novamente no ensaio do Parangolé e o momento foi compartilhado pela dançarina e pela banda. “Olha quem tá aqui! Hoje vai ter um ‘revival’, hein?”, disse Scheila. “Eu não vou perder essa oportunidade de ver Jacaré e Scheila Carvalho dançando, nunca na minha vida”, brincou Tony Salles.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.