SBT em pânico após Faro com covid; apresentador recusou teste ao gravar com

A notícia de que Rodrigo Faro foi diagnosticado com covid-19 deixou funcionários do SBT em pânico. Isso porque segundo o Notícias da TV, o apresentador da Record se recusou a fazer o teste de covid no ambulatório da emissora de Silvio Santos, antes de gravar uma ação publicitária com Eliana.

Com isso, o SBT passa por um transtorno. Eliana e mais 30 funcionários da produção foram afastados do trabalho e submetidos a novos exames. Rodrigo passou horas gravando no SBT e tirou fotos com funcionários que o tietaram.

A emissora de Silvio Santos obriga os visitantes a passarem por uma triagem no ambulatório para poderem entrar nas dependências da emissora.

Faro se recusou a fazer o teste, apresentando o resultado negativo recente de outro exame que ele fez. O apresentador foi o único a não seguir a regra do SBT, desde que foi implantada.

Faro tomou a 1ª dose da vacina contra o coronavírus no dia 25 de junho, ou seja, sua imunização ainda não estava completa já que ainda faltava a segunda dose e os dias necessários para a imunidade contra o vírus após as vacinas.

Três dias após tomar a primeira dose da vacina, o apresentador recebeu Eliana na Record, para uma ação publicitária lado a lado. Na quarta-feira (30), foi aos estúdios do SBT finalizar a campanha com a concorrente.

No Power Couple, os convidados foram avisados que a dinâmica de Faro com os eliminados foi suspensa por “problemas técnicos”, mas o áudio foi cortado durante o comunicado.

A Record não falou sobre o assunto.