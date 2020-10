SBT é condenado a pagar R$ 20 mil a MC Leozinho; Saiba o motivo

O SBT foi condenado pelo STJ a pagar R$ 20 mil por danos materiais a MC Leozinho. O motivo? Usar sem autorização trecho da música do funkeiro na abertura do programa 'Se Ela Dança Eu Danço', de 2011.

MC Leozinho é dono do hit 'Ela só pensa em beijar', o qual o refrão é o mesmo que o nome da antiga atração da emissora. De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, o funkeiro relatou que o SBT entrou em contato por e-mail em agosto de 2010, mas ele não aceitou que sua música fizesse parte da trilha sonora da atração. A emissora alegou que a falta de resposta significaria autorização tácita.

Ainda segundo a publicação, a decisão do STJ considerou que a ausência de resposta não configura autorização.

Ao colunista, a assessoria de comunicação do SBT informou que entrará em recurso contra a decisão.