Sasha posta foto em hospital com Luciano Szafir após alta da UTI

Sasha Meneghel, que antecipou a volta ao Brasil para acompanhar o tratamento do pai, Luciano Szafir, que estava internado em estado grave com complicações da Covid-19, comemorou a alta do pai pessoalmente.

A modelo e estilista apareceu sorridente no hospital, ao lado de Szafir. “Te amo. Que orgulho eu tenho de ser sua filha", escreveu ela.

Xuxa compartilhou a imagem em sua conta do Instagram. "Quando a felicidade de ver o pai recuperado passa a máscara e o coração… Tá tudo nessa foto: Amor de pai, amor de filha e as orações de vocês. Obrigada a todos os médicos e as boas energias", afirmou.