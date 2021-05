Sasha Meneghel e João Figueiredo se casam neste mês; saiba detalhes

Sasha e João estão namorando há 1 ano e 4 meses. Eles anunciaram o noivado em novembro do ano passado, com 9 meses de namoro. “Ela disse 'sim' 07/11/20. Prometo te fazer feliz pra sempre, meu amor Sasha Meneghel", escreveu o cantor. "Eu vou te dizer sim para o resto da minha vida. Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida”, comemorou ela.

Sasha Meneghel e João Figueiredo marcaram o casamento para o final deste mês, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.