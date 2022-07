Sasha completa 24 anos e ganha homenagem emocionante de Xuxa

“Amor da minha vida, vc sabe o quanto eu preciso de vc @sashameneghel. Nas outras vidas eu te amei e tenho que ter muitas outras pra dizer te amo. Sei que nessa eu digo e repito ( mas é pouco) … EU TE AMO, meu orgulho. Vc é mais do que eu sonhei , vc é meu eterno BB . E não me canso de dizer bgda por vc ter vindo pra minha vida no dia 28 de julho de 1998 . Seja feliz hj e SEMPRE!”, escreveu Xuxa.

