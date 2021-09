Sarah Harding, ex-integrante do Girls Aloud, morre aos 39 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sarah Harding, ex-integrante do Girls Aloud, morreu aos 39 anos em decorrência de um câncer de mama. A notícia foi compartilhada no perfil oficial da cantora com uma mensagem de sua mãe, Marie.

"É com profundo pesar que hoje estou compartilhando a notícia de que minha linda filha Sarah infelizmente faleceu. Muitos de vocês souberam da batalha de Sarah contra o câncer e que ela lutou muito desde o diagnóstico até o último dia. Ela partiu pacificamente esta manhã", escreveu.

A cantora, famosa no início dos anos 2000 por ser uma das vocalistas principais do grupo britânico Girls Aloud, anunciou o câncer em agosto do ano passado, revelando que a doença já havia espalhado para outras partes de seu corpo.

Em março de 2021, ela lançou sua autobiografia, "Hear Me Out" ("me ouça", em tradução livre), explicando que havia decidido se pronunciar sobre o câncer para ajudar outras pessoas preocupadas em consultar um médico, especialmente durante a pandemia de Covid-19.

"Houve muitas notícias sobre as pessoas que perderam os check-ups durante o lockdown por covid, mesmo que estivessem preocupadas com alguma coisa", disse ela no livro.

Sarah escreveu ainda que seu médico afirmou que ela não viveria o próximo Natal.

SUCESSO COM AS GIRLS ALOUD

Sarah, 39, alcançou a fama em 2002 como parte do show de talentos "Popstars: the Rivals", onde formou o Girls Aloud com outras quatro cantoras: Cheryl Tweedy, Nadine Coyle, Nicola Roberts e Kimberley Walsh. Seu single de estreia, "Sound of the Underground", ficou em primeiro lugar nas paradas de Natal daquele ano, sendo o primeiro de quatro singles no topo das paradas durante sua carreira.

As Girls Aloud se separaram em 2013. Harding lançou um EP solo, teve um papel curto na série Coronation Street e apareceu em reality shows, incluindo o show de talentos de ginástica "Tumble", além de ganhar a 20ª temporada do "Celebrity Big Brother", em 2017.