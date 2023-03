Sarah fica dividida entre indicar 2 sisters e aliados opinam: ‘não é favorita'

Líder, Sarah Aline está dividida entre duas sisters para indicar ao paredão do próximo domingo, e ao longo do dia de hoje (24), a psicóloga conversou com os aliados sobre a situação.

"No fundo no fundo, eu sinto muito que eu deveria colocar a Bruna, sabe? Eu tenho essa sensação, mas quero pensar", disse ela a Ricardo Alface.

Depois, Sarah afirmou que também pensa em indicar Larissa, mas que está insegura pelo fato dela ter retornado à casa e haver uma expectativa do públicoe que ela não sairia no próximo paredão.

Gabriel Mosca pontuou: “Tem mais de 60% do Brasil que quis tirar ela. É repescagem, não são os favoritos, se fossem favoritos estavam no game. A partir do momento que tá ela com Fop, ela com Marília, ela com Cowboy e Key, não é que tipo assim ‘nossa, a gente quer muito ela aqui.’ Dentre essas opções, são as duas melhores.”

Em outro momento, o ator afirmou: "Na minha percepção, quanto mais tempo ela ficar aqui, mais tempo ela tem de se reerguer. Ela já foi craque do jogo, ela pode voltar a ser.".

Fred afirmou que Bruna é a pessoa mais confortável da casa: "Ela nunca recebeu um voto. Ela só ai pro paredão pelo líder, ela não vai pela casa."