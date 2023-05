Sarada, Alice Wegmann posta fotos nua e mostra transformação no corpo para personagem

"Paralelo a isso, eu tô fazendo uma personagem, que foi me pedido para eu emagrecer. É uma personagem que vai ter uma característica mais frágil. A única coisa que eu acho chata pra caceta, é o povo opinando o tempo todo no corpo das mulheres. Deixa eu fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu sou uma pessoa que estuda, eu leio, eu vejo coisas, eu não sou uma alienada. Eu sei o que eu tô fazendo nesse momento", completou Alice.

"Durante muitos anos, eu passei por um transtorno alimentar, convivi com isso muito tempo da minha vida, tive compulsão alimentar porque fazia dietas muito restritivas. Eu fui parando de ter compulsão por causa do tratamento, e consequentemente eu emagreci, ou seja, eu estava cuidando da minha saúde mental e acabei emagrecendo. Mas, em outros momentos da minha vida, eu estava cuidando da minha saúde mental e eu engordei. É normal o corpo responder de uma forma ou de outra", afirmou.

