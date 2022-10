São Paulino, ex-BBB Rodrigo Mussi volta ao Morumbi 7 meses após grave acidente

Rodrigo sofreu o acidente enquanto voltava do Morumbi, onde assistiu ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, quando um carro de aplicativo que levava o ex-BBB se chocou contra a traseira de um caminhão.

"Voltamos ao Morumbi! Estamos juntos, irmão", disse Napolitano em uma postagem no Twitter, registrando o momento em que os dois acompanhavam o jogo do São Paulo.

O gerente comercial estava acompanhado do amigo Gui Napolitano, que também participou do reality show, para acompanhar a vitória sobre o Atlético-GO.

Torcedor do São Paulo, o ex-BBB Rodrigo Mussi retornou ao estádio do Morumbi nesta quinta-feira, pela primeira vez desde que sofreu um forte acidente de carro no dia 31 de março, na Marginal Pinheiros.

