Sandy e Wanessa Camargo comentam sobre rumores de rivalidade; vídeo

HISTÓRICO! Sandy e Wanessa cantando juntas pela primeira vez na televisão. #Domingão.pic.twitter.com/LHbh0G1B0S — PAN (@forumpandlr) May 28, 2023

Wanessa Camargo e Sandy comentaram sobre os rumores de rivalidade entre as duas. Elas participaram, neste domingo (28), do Domingão com Huck.

"Eu já admirava a Sandy. A gente cresceu meio juntinhas, os pais eram amigos há muitos anos, e aí eu me lancei [na carreira musical] e começou essa sacanagem. Porque foi uma sacanagem mesmo, eu, de repente, me vi sendo colocada em comparação com uma pessoa que, para mim, eu tinha que comer muito arroz e feijão para chegar lá", começou Wanessa.

"E eu acho que isso inclusive fez com que a gente não se aproximasse mais, isso acabou afastando a gente. Eu falei para ela uma vez: eu tinha dúvidas se ela realmente gostava de mim. E ela também, acho que também rolou isso. E teve um dia que eu olhei para ela e falei: 'Cara, se tem alguma coisa que te falaram, é mentira, porque eu sou muito sua fã", continuou.

Wanessa foi aplaudida pela plateia e em seguida, as duas cantaram juntas a música "Leve", que gravaram para o projeto Nós, Voz, Eles, de Sandy, no ano passado.