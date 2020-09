Sandy e Lucas Lima trocam textões em aniversário de 12 anos de casamento

Sandy e Lucas Lima estão completando 12 anos de casados neste sábado (12). Os pombinhos, que se conhecem há mais de 20 anos, comemoraram a data com declarações nas redes sociais.

"Nessa foto eu tô no meu lugar preferido... não essa praia linda, mas o teu peito. Há 12 anos eu me aconchego nele e encontro mais e mais espaço pra mim, pra nós dois. Eu encontro paz – e inquietude também, pra me desafiar e ajudar a evoluir –, eu encontro força, segurança, acolhimento, fé na vida e nas escolhas que fazemos pra ela. Eu encontro o meu lugar. Há 12 anos, mesmo sem saber o que viria pela frente, eu disse o ‘sim’ mais certeiro da minha vida. Obrigada, meu amor, por ser tão grande, por ser você, por ser tão ‘nós’. Feliz 12 anos de vida nossa. TE AMO!", escreveu ela.

Lucas também se declarou à cantora: "Há 12 anos a gente tava uma pilha de nervos, com todas as inseguranças e incertezas do mundo... o salto pro casamento só é feito com tranquilidade por quem ainda não experimentou o mundo e a gente naquela época, mesmo sendo novinho, já tinha passado por tanta coisa... A gente se amava, se completava, se admirava e era encantado um pelo outro, mas esse casal de “realistas” sabia que o que vinha pela frente não tinha roteiro nem garantia de final feliz. A gente sabia que vinham muitos tombos, muita luta. E a gente lutou, né minha guriazinha? Lutou e luta e vence muito mais do que perde. A vida coloca muita coisa na nossa frente e a única garantia é a da inconstância, mas tu é e sempre foi minha rocha. Doze anos de casados. Que sorte, minha véia. Que sorte.".

Em resposta ao post, Sandy comentou: "Meu lindo... a gente luta e vence sempre. Porque a gente QUER vencer. A gente sabe muito que a gnt quer estar junto e fazer dar certo. Isso a gnt sempre soube e faz acontecer todos os dias. Que lindo que é dividir a vida com você. TE AMO!!".