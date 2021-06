Sandy e Lucas Lima homenageiam filho em aniversário de 7 anos

Sandy e Lucas Lima compartilharam uma discreta foto do filho, Theo, no aniversário de 7 anos do garoto. “Eu amo essa foto porque é muito ele. Ele tava com um ano e seis meses e já era todinho ele. Curioso, queria ver o que tem do outro lado do muro. Mas não no colo, queria ele mesmo escalar, descobrir sozinho. E eu ali atrás, pronto pra pular pra evitar uma queda maior mas também deixar experimentar uns tombos importantes, tombos dele.".

Na imagem, o menino aparece de costas, subindo um pequeno muro de pedras para observar elefantes.

"Até hoje é igualzinho: quando está muito valente, grito 'com cuidadinho, Theo...', quando tá com muito medo 'vai que tu consegue!'. Tem doído demais ver uma criança tão ansiosa por vida presa dentro de casa esse tempo todo, mas ver de perto esse mais de um ano de desenvolvimento, descobertas e revoluções teve um valor, por mais difícil que seja de ver ou até de assumir. Hoje meu guri faz 7 anos e eu estou explodindo de felicidade e orgulho", escreveu o pai, Lucas.

A cantora comentou a homenagem do marido ao único filho do casal: "Dia mais especial da nossa vida... Ele é muito isso mesmo. Orgulho demais desse gurizinho esperto, carinhoso, generoso, alegre. Todo lindo por dentro e por fora. Viva o melhor fruto que o nosso amor poderia dar!", escreveu.

Sandy, que cresceu sob os holofotes, não mostra o rostinho do filho para manter a privacidade do garoto.