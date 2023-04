Samara Felippo cobre rosto de Mário Frias com emoji de cocô em foto

Samara Felippo alfinetou Mario Frias, seu ex-colega em Malhação, ao postar um foto do elenco nos bastidores e esconder com um emoji de palhaço o rosto do ator.

Frias atualmente é deputado federal e foi secretário da Cultura no governo Jair Bolsonaro. "'Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio", escreveu a atriz em tom de deboche.

"Acho que ofendi os palhaços! Que são incríveis! Duas opções”, avisou e em seguida postou a foto com um emoji de jumento. "Agora achei! Ofendi os jumentos também!”, disse na próxima foto. Por fim, a atriz acabou cobrindo o rosto do ator com uma emoji de cocô.

Samara é madrinha do filho de 18 anos de Farias com Nivea Stelmann. A atriz tinha postado o registro original e sem cobrir o rosto do colega em abril de 2019.

Em 2020, Maria Frias assumiu cargo no governo Bolsonaro.