Samantha Schmutz chora e pede desculpas a Juliette: ‘comentário infeliz’

Schmitz finalizou pedindo desculpas a Juliette: “A Juliette usa maravilhosamente bem as redes dela, lutando por causas que são minhas também. Uma pessoa que está a há pouco tempo na mídia, mas já ajuda pra caramba o Brasil. Então, não tem porque fazer esse comentário que a magoou e aos fãs dela. Estou aqui realmente para pedir desculpa, estou supertriste. Então, espero que você me perdoe, Juliette, e o Brasil também me dê essa chance de aprender. Obrigada”.

Samantha disse que escreveu o comentário questionando se Juliette era artista por se sentir frustrada. “Está muita confusão hoje em dia nossa indústria, nossa profissão... celebridade, famoso, está tudo misturado. Eu joguei essa minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo. Os artistas são massacrados, vejo milhões de amigos tendo que desistir, porque não tem ajuda do algoritmo, a coisa não anda. Então, essa revolta toda explodiu naquele segundo e eu falei 'que isso? o problema não é ela. apaga'. E eu apaguei [o comentário], ficou quarenta segundo no ar, mas foi tempo suficiente”.

A atriz chorou e afirmou que apesar do pouco tempo como cantora, Juliette, é artista. “Uma pessoa que só faz o bem para o Brasil, na verdade. Tem pouquíssimo tempo de carreira, de artista, sim, porque está cantando, fazendo show, está lotando, tem seus fãs. E eu fiz esse comentário totalmente desnecessário, descabido, eu estou supertriste. Eu aprendi, pode ter certeza, com isso”.

