Samantha Schmütz faz desabafo indignado após morte de Paulo Gustavo

Ela começou falando sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro, que na atual conjuntura do País imita pessoas passando mal com falta de ar, e ficou completamente indignada com a sociedade que segue apenas se unindo para entretenimento, ao invés de se mobilizar em prol da agilidade na vacinação, que poderia ter salvado milhares de vidas, entre elas a de Paulo Gustavo

A atriz, comediante e dubladora Samantha Schmütz fez um desabafo em grave tom neste sábado (8) sobre a situação do Brasil, alguns dias após a morte do amigo, Paulo Gustavo.

