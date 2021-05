Samantha Schmütz detona Deborah Secco, última a viajar com Paulo Gustavo

Depois de fazer um forte desabafo, a humorista Samantha Schmütz, de luto pelo amigo Paulo Gustavo, respondeu uma internauta que criticou alguns famosos que conheciam o artista e poucos dias após a sua morte estão na internet fazendo vídeos no “TikTok” como se nada grave estivesse acontecendo no Brasil.

“A Bruna Marquezine, um monte de gente tá fazendo dancinha no tiktok, um monte de amigos deles estão vivendo normalmente, até a Deborah Secco que foi a última a viajar com ele [Paulo Gustavo] está fazendo stories e dancinha também. É lamentável isso. Use sua voz, Samantha”, incentivou a internauta. Samantha respondeu: “Nem me fala… devia mudar o sobrenome para Toscca!”.

Última viagem - Deborah esteve na última viagem que Paulo Gustavo fez no dia 28 de fevereiro, pouco antes de ser internado com Covid-19. Deborah, Paulo e suas respectivas famílias aproveitaram um dia de cachoeira juntos. Na ocasião, Paulo chegou a mencionar que o grupo fez teste de Covid antes do passeio. "Queria agradecer o PCR por esse encontro! Delícia de fim de semana com essa estrela, musa, diva, gente fina, atriz incrível e uma amiga muito carinhosa", disse Paulo sobre Dborah na ocasião.

Internação - No dia 13 de março, Paulo Gustavo foi internado com Covid-19. Ele passou quase dois meses no hospital, falecendo no dia 4 de maio com embolia gasosa dissenimada, após passar por vários procedimentos, entre intubação, pulmão artificial (ECMO) e transfusão de sangue.

Leia o desabafo de Samantha transcrito: "Queria entender como que pode o chefe da nação [o presidente Jair Bolsonaro] na atual conjuntura imitar alguém com falta de ar. O que é que a gente está esperando pra fazer alguma coisa? Quem mais a gente vai esperar morrer? Quem mais o Brasil vai perder? Seja quem for. Que a mesma força que nos uniu no amor, em orações, nos una para tentar parar esse horror.

Então, acho que devia parar de fazer dancinha de TikTok. De verdade. Parar de se unir e ficar votando pra cara*** em um negócio que não vai ter fim nenhum além do entretenimento. Acho que a gente tem que se unir direito. Votar em quem acredita na Ciência desde o dia um. Fazer mutirão pro que realmente importa. Não adianta fazer rmutirão pra reality show da vida dos outros. A nossa realidade está bizarra., bizarra! E ninguém está usando todas as cartas!,

Não dá pra gente ficar postando nós, que temos milhões de seguidores, nada mais que não seja em prol da po*** da vacina! Em prol de alguém fazer alguma coisa, porque quem pode fazer, não vai fazer! Acabou a brincadeira aqui. Não dá pra postar look do dia, não dá pra sensualizar mais, não tem mais o que fazer, a não ser ser contra o que está acontecendo!”.